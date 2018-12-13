В Амурской области главврач лишился работы после перевязки пациентки скотчем
В Амурской области главврач одной из больниц был уволен после того, как стало известно о перевязке пациентки после операции скотчем. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Как сообщает «Амур.инфо», 63-летней женщине после удаления желчного пузыря в больнице в Благовещенске сделали перевязку канцелярским скотчем. Медбрат пояснил, что в отделении закончился лейкопластырь.
По словам губернатора Василия Орлова, главврача после произошедшего заменили. Он подчеркнул, что решение «назревало» давно.
«Надо сказать, что целый ряд обращений был от граждан по этой больнице, и это только одно из них», — сказал Орлов.
Он добавил, что в больнице имелись необходимые для перевязки материалы.
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