Посольство: россияне не пострадали при сходе поезда с рельсов в Анкаре
Пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова сообщила, что, по предварительной информации, россиян среди раненных в результате схода поезда с рельсов в Турции нет, передает ТАСС.
«По предварительным данным турецких экстренных служб, россиян среди пострадавших в железнодорожной аварии в Анкаре нет», — сказала Касимова.
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Поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья сошел с рельсов утром 13 декабря. По последним данным, в результате аварии девять человек погибло, еще более 40 человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что власти Турции уточнили причину крушения поезда.