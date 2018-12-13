Посольство: россияне не пострадали при сходе поезда с рельсов в Анкаре

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Пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова сообщила, что, по предварительной информации, россиян среди раненных в результате схода поезда с рельсов в Турции нет, передает ТАСС.

«По предварительным данным турецких экстренных служб, россиян среди пострадавших в железнодорожной аварии в Анкаре нет», — сказала Касимова.

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Поезд, следовавший по маршруту Анкара — Конья сошел с рельсов утром 13 декабря. По последним данным, в результате аварии девять человек погибло, еще более 40 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что власти Турции уточнили причину крушения поезда.