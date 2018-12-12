Страсбургского стрелка ищут более 700 человек

Более 700 человек ведут поиски мужчины, открывшего стрельбу в центре Страсбурга, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МВД Франции Кристофа Кастанера.

Он также добавил, что нападавший был известен правоохранительным органам на протяжении длительного времени.

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Ранее мэр Страсбурга Ролан Рис заявил, что стрельба на ярмарке в центре города носила террористический характер.

По его словам, в настоящее время точные мотивы нападавшего неизвестны.