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Украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью

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Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 08:00 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

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