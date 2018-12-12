Число жертв стрельбы в Страсбурге удвоилось
Число погибших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре Страсбурга достигло четырех, передает BFM.
Согласно имеющейся информации, в стрельбе подозревают 29-летнего уроженца города. Утром 11 декабря к нему домой приходили сотрудники правоохранительных органов, которые собирались арестовать его в связи с подозрением в причастности к убийству, однако молодого человека не было на месте.
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Ранее источник во французской прокуратуре рассказал, что власти рассматривают стрельбу в центре Страсбурга как теракт.
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