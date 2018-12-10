В Турции заявили о причастности генконсула Саудовской Аравии к убийству Хашукджи
Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле причастен к убийству журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает агентство «Анадолу».
В Анкаре также выразили разочарование тем, что Саудовская Аравия отказывается выдать убийц Хашукджи.
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По мнению турецкой стороны, это показало бы миру готовность королевства раскрыть детали жестокого преступления.
Ранее в Турции раскритиковали поведение Трампа по делу Хашкуджи.