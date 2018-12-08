В Риге задержали объявленного в международный розыск россиянина

Объявленный Польшей в международный розыск гражданин России Виктор Золотарев был задержан около посольства США в Риге, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала его адвокат Имма Янсоне.

По ее словам, задержание произошло у здания посольства США в Риге, куда Золотарев пришел для оформления визы в США.

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«Пока мне мало что известно по этому делу. Завтра состоится суд по мере пресечения, пока мне много не понятно», — сказала Янсоне.

По ее словам, задержанный находится в состоянии шока.