Москвичам пообещали настоящую зиму на выходных

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Ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные 8 и 9 декабря москвичей ждет комфортная зимняя погода с умеренными морозами и снегом, передает НСН.

По ее словам, в регионе воцарилась настоящая декабрьская погода, соответствующая календарной норме.

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«Грядущие выходные будут по-настоящему зимними, соответствующими календарю. Ночью будет -7... - 9°С, по области будет до -12°С. Местами пройдет небольшой снег. Днем тоже осадки, температура -4... -9°С, ветер будет несильным», — рассказала Макарова.

Она отметила, что ночь на воскресенье будет холоднее, до - 14°С по области, зато дневная температура будет более высокая. В Москве 9 декабря ожидается от -1 до -3°С, в Подмосковье до -6°С.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики рассказали о первом настоящем снегопаде в Москве.