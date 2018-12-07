Заявившая о ненужности молодежи чиновница поделилась мыслями о будущем
Временно отстраненная от должности директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что решение о ее дальнейшей работе на посту должно принять руководство, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что у нее нет планов в отношении работы.
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«Я знаю, что работаю честно и приношу пользу обществу и молодежи, хоть я и не оратор, конечно. Но оставят меня на работе или нет — решать руководству», — сказала Глацких.
На встрече с волонтерами в Кировграде чиновница заявила, что «государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей их рожать». Слова Глацких вызвали широкий общественный резонанс.
Местные СМИ ранее сообщали, что после скандала Глацких не стали увольнять.