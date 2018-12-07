В районе Карелии ввели режим ЧС из-за отсутствия топлива в котельных

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В Лоухском районе Карелии власти приняли решение о введении режима ЧС в связи с отсутствием топлива в муниципальном образовании, передает РИА «Новости».

«На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, учитывая отрицательную температуру воздуха и ожидаемое похолодание до минус 7 — минус 8 градусов, администрация Лоухского района постановляет ввести с 0.00 мск 7 декабря на территории муниципального образования режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения», — заявили в районной администрации.

Отмечается, что на двух больших котельных закончился запас топлива, была приостановлена работа центральной котельной в поселке Лоухи, а также работа котельной в поселке Чупа.