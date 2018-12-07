Свердловская чиновница Глацких рассказала о своих планах по работе после скандала

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Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которую временно отстранили от должности, заявила, что решение о сохранении ей поста должно принимать руководство. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с волонтерами в Кировграде чиновница заявила, что «государство молодежи ничего не должно и не заставляло их родителей их рожать». Слова Глацких вызвали широкий общественный резонанс.

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По словам самой чиновницы, сейчас у нее нет рабочих планов, при этом оставлять ее в должности или нет, должно решать руководство.

«Я знаю, что работаю честно и приношу пользу обществу и молодежи, хоть я и не оратор, конечно», — добавила Глацких.

Местные СМИ ранее сообщали, что после скандала Глацких не стали увольнять.