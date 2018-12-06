Источник рассказал о проблемах у пришедшего с ножом в школу подростка

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Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что пришедший с ножом в школу в районе Жулебино в Москве подросток страдает расстройством психики, передает ТАСС.

«У него были проблемы с психикой, его родители даже пытались решить вопрос о лечении в психиатрической больнице», — сказал он.

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По словам знакомых подростка, он страдает головными болями, иногда случаются нервные срывы, от которых он принимает таблетки.

Ранее в МВД не подтвердили задержание пришедшего в школу с ножом подростка.