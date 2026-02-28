Размер шрифта
Минтранс разрешил опоздавшим пассажирам догонять поезда

Минтранс: опоздавший на турпоезд пассажир сможет догнать его и продолжить путь
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пассажир, который опоздал к отправлению туристического поезда или отстал в пути, может самостоятельно добраться до следующей остановки и продолжить поездку по своему билету в том же составе. Об этом говорится в новых правилах, которые изучило РИА Новости, а также в комментарии Минтранса России.

Правила железнодорожных перевозок в туристических поездах впервые утверждены в России. Они вступят в силу с 1 марта 2026 года. Ранее отдельного документа для таких составов не существовало. Теперь в нем прописаны условия покупки и возврата билетов, порядок посадки, особенности перевозки, работа тематических вагонов и экскурсионные программы, а также другие вопросы.

В документе указано, что если пассажир отстал от поезда или опоздал к его отправлению, а затем самостоятельно добрался до следующей станции по маршруту, его обязаны допустить в поезд для продолжения поездки. При этом стоимость участка пути, который поезд прошел без него, не возвращается.

Деньги также не вернут, если человек сам решил выйти на промежуточной остановке и не ехать дальше в этом составе. Продолжить маршрут по тому же билету в следующем аналогичном туристическом поезде нельзя.

В Минтрансе пояснили РИА Новости, что если пассажир вышел на станции во время экскурсионной программы, отстал от группы или решил задержаться, он не сможет продолжить поездку с этой станции на другом поезде. Однако при самостоятельном возвращении в тот же состав поездка может быть продолжена.

Если же пассажир покинул поезд из-за необходимости медицинской помощи, ему вернут стоимость билета за оставшуюся часть маршрута за вычетом ряда сборов. Правила утверждены приказом Минтранса РФ.

Ранее сообщалось о росте спроса на интерактивные программы в туристических поездах в 2026 году.

 
