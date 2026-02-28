Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

КПРФ предлагает не отключать отопление в домах должников зимой

КПРФ предложила зимой оставить тепло в домах должников и взыскивать долги потом
Mikhailov Studio/Shutterstock/FOTODOM

КПРФ выступила с инициативой на законодательном уровне запретить отключать отопление в домах должников по оплате коммунальных услуг. Такая мера поможет избежать несчастных случаев, когда люди обогреваются «чем придется», что приводит к пожарам или отравлениям угарным газом. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Алексей Куринный.

Он пояснил, что долги можно будет взыскать позднее любыми законными способами. Это позволит семьям с детьми оставаться в тепле в холодное время года.

Как напомнил Куринный, этой зимой уже произошло несколько трагедий, когда люди, отопление в домах которых отключили за долги, были вынуждены обогреваться «чем придется» и в итоге «горели целыми семьями».

По словам депутата, люди не платят за коммуналку вовремя «совсем не от хорошей жизни»: у них просто нет денег. Им приходится выбирать – оплата счетов или покупка еды детям.

«Я подготовил законопроект, в котором предлагаю законодательно закрепить норму, что в холодный период времени нельзя отключать от тепла и газа даже должников. Взыскивайте долги потом, любыми законными способами, но прекратите морозить людей и вынуждать их рисковать собой и своими близкими в попытке согреться», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, добавил Куринный, в законопроекте прописан запрет отключать от водоснабжения и водоотведения квартиры должников в многоэтажках, потому что так вред наносится не должникам, а их соседям, которые не виноваты.

Как отмечается в пояснительной записке КПРФ к законопроекту, закрепление этих условий непосредственно в федеральном законе позволит защитить «право людей на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях».

В Рязанской области из-за пожара в частном доме погибли супруги и их дети-близнецы. В доме отключили газ за долги, и жилье отапливалось газовым баллоном, который стал причиной несчастного случая.

В связи с происшествием Миронов вспомнил о похожем ЧП в Бурятии. 14 декабря в Улан-Удэ двое взрослых и ребенок отравились угарным газом. Семья обогревала дом дизельным генератором, разместив его в непроветриваемой комнате, поскольку им отключили электроэнергию за неуплату счетов.

Ранее в Госдуме рассказали, можно ли продать квартиру, в которой прописаны дети.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!