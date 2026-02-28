КПРФ предлагает не отключать отопление в домах должников зимой

КПРФ выступила с инициативой на законодательном уровне запретить отключать отопление в домах должников по оплате коммунальных услуг. Такая мера поможет избежать несчастных случаев, когда люди обогреваются «чем придется», что приводит к пожарам или отравлениям угарным газом. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Алексей Куринный.

Он пояснил, что долги можно будет взыскать позднее любыми законными способами. Это позволит семьям с детьми оставаться в тепле в холодное время года.

Как напомнил Куринный, этой зимой уже произошло несколько трагедий, когда люди, отопление в домах которых отключили за долги, были вынуждены обогреваться «чем придется» и в итоге «горели целыми семьями».

По словам депутата, люди не платят за коммуналку вовремя «совсем не от хорошей жизни»: у них просто нет денег. Им приходится выбирать – оплата счетов или покупка еды детям.

«Я подготовил законопроект, в котором предлагаю законодательно закрепить норму, что в холодный период времени нельзя отключать от тепла и газа даже должников. Взыскивайте долги потом, любыми законными способами, но прекратите морозить людей и вынуждать их рисковать собой и своими близкими в попытке согреться», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, добавил Куринный, в законопроекте прописан запрет отключать от водоснабжения и водоотведения квартиры должников в многоэтажках, потому что так вред наносится не должникам, а их соседям, которые не виноваты.

Как отмечается в пояснительной записке КПРФ к законопроекту, закрепление этих условий непосредственно в федеральном законе позволит защитить «право людей на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях».

В Рязанской области из-за пожара в частном доме погибли супруги и их дети-близнецы. В доме отключили газ за долги, и жилье отапливалось газовым баллоном, который стал причиной несчастного случая.

В связи с происшествием Миронов вспомнил о похожем ЧП в Бурятии. 14 декабря в Улан-Удэ двое взрослых и ребенок отравились угарным газом. Семья обогревала дом дизельным генератором, разместив его в непроветриваемой комнате, поскольку им отключили электроэнергию за неуплату счетов.

