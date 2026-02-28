Канцлер Фридрих Мерц и его правительство предают интересы Германии, отказываясь от закупки газа в России, при этом способствуя транзиту американских энергоресурсов на Украину. Об этом РИА Новости заявил выразил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Он назвал такой сценарий «предательством народа и экономики Германии».

Таким образом немецкий политик прокомментировал информацию о том, что украинский «Нафтогаз» начал импортировать американский природный газ через терминал в ФРГ. При этом в самой Германии уровень его запасов в хранилищах опустился до 20,71%.

До этого Ральф Нимайер говорил, что отношения России и Германии могут быть восстановлены после завершения СВО, и ключевую роль в этом процессе сыграет газопровод «Северный поток-2». По его мнению, наличие российско-немецкого трубопровода является «лучшим мирным проектом».

Ранее Зеленский созвонился с Фицо на фоне ситуации с нефтепроводом «Дружба».