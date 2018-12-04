В Казахстане произошел крупный пожар на строительном рынке

В Казахстане произошел крупный пожар на рынке строительных материалов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Комитета по ЧС Нурсултана Нурахметова.

Уточняется, что площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

«Произошло загорание около 20 контейнеров со стройматериалами на предварительной площади 800 квадратных метров. Бойцами службы пожаротушения ведется работа по локализации пожара», — сказал он.

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Информации о погибших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в городском округе Балашиха Московской области загорелся ангар на строительном рынке.