Среди задержанных в Тбилиси украинцев оказался депутат Рады
Глава украинской Социалистической партии Илья Кива заявил, что задержанные на грузинской территории граждане Украины являются членами партии «Самопомощь» во главе с депутатом Семеном Семенченко. Об этом сообщает «112 Украина».
По словам Кивы, в настоящее время Семенченко вылетел в неизвестном направлении.
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«Семенченко, которого задержали в Грузии, который избежал ареста, используя дипломатический паспорт Украины», — заявил Кива.
Он добавил, что в Киеве потребовали проверить деятельность «Самопомощи».
Ранее сообщалось, что в гостинице «Альянс» в Тбилиси прошедшей ночью были задержаны семь граждан Украины, в их числе бывший грузинский военнослужащий Лука Чхетия.