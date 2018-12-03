Среди задержанных в Тбилиси украинцев оказался депутат Рады

Глава украинской Социалистической партии Илья Кива заявил, что задержанные на грузинской территории граждане Украины являются членами партии «Самопомощь» во главе с депутатом Семеном Семенченко. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам Кивы, в настоящее время Семенченко вылетел в неизвестном направлении.

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«Семенченко, которого задержали в Грузии, который избежал ареста, используя дипломатический паспорт Украины», — заявил Кива.

Он добавил, что в Киеве потребовали проверить деятельность «Самопомощи».

Ранее сообщалось, что в гостинице «Альянс» в Тбилиси прошедшей ночью были задержаны семь граждан Украины, в их числе бывший грузинский военнослужащий Лука Чхетия.