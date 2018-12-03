CNN: Хашукджи боялся мести Эр-Рияда

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Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи обсуждал в WhatsApp кампанию против властей Саудовской Аравии. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Хашукджи боялся мести со стороны Эр-Рияда за свою деятельность.

Как отмечается, журналист в переписке также назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана «зверем».

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При этом незадолго до своей гибели Хашукджи начал подозревать, что его переписку могли перехватить власти Эр-Рияда.

Ранее сообщалось, что премьер Канады Джастин Трюдо обсудил с саудовским принцем дело Хашукджи.