Вагоны поезда сошли с рельсов на Транссибе

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Свердловская железная дорога на своем сайте сообщила о сходе вагонов грузового поезда у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей.

«30 ноября в 21:27 мск на перегоне пост 46 км – Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская – Ишим Тюменского региона Свердловской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что при сходе вагонов был нарушен габарит по соседнему пути и повреждена контактная сеть, пострадавших нет. С целью определения обстоятельств произошедшего создана комиссия Свердловской железной дороги.