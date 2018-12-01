Вагоны поезда сошли с рельсов на Транссибе
Свердловская железная дорога на своем сайте сообщила о сходе вагонов грузового поезда у станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей.
«30 ноября в 21:27 мск на перегоне пост 46 км – Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская – Ишим Тюменского региона Свердловской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что при сходе вагонов был нарушен габарит по соседнему пути и повреждена контактная сеть, пострадавших нет. С целью определения обстоятельств произошедшего создана комиссия Свердловской железной дороги.