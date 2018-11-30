В США после мощного землетрясения объявлено предупреждение о цунами
В штате Аляска в США произошло мощное землетрясение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр по предупреждению о цунами при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.
Как отмечается, в течение семи минут произошло несколько подземных толчков. Магнитуда наиболее сильного из них составила 7,2.
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Уточняется, что в США объявлено предупреждение о цунами.
Согласно имеющейся информации, эпицентр землетрясения находился в 12 километрах к северу от крупнейшего города штата Аляска Анкориджа, очаг — на глубине 35,5 километров.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2.