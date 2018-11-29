В Совфеде прокомментировали запрет Киева на въезд в Крым

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди оценила решение властей Украины закрыть въезд в Крым со своей территории для иностранцев. Об этом сообщает RT.

По ее словам, действия Киева противоречат нормам международного права.

Реклама

Она также добавила, что данное решение должно быть вынесено на международное обсуждение.

Ковитиди подчеркнула, что Украине необходимо отменить эти ограничения.

Ранее СМИ сообщили, что Госпогранслужба Украины закрывает въезд в Крым для всех иностранных граждан.