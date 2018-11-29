СК возбудил дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Краснодаре
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Краснодаре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным агентства, СК возбудил дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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Как отмечается, в результате нападения сотрудники Росгвардии получили огнестрельные ранения.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии.