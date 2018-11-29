ФСБ просит отстранить от работы задержанного главу саратовского ГУ МЧС
Представители Волжского районного суда Саратова сообщили о том, что областное управление ФСБ потребовало отстранить от занимаемой должности руководителя областного главка МЧС генерала Игоря Качева, задержанного в рамках мероприятий по пресечению коррупции, передает РИА «Новости».
«По Качеву поступило ходатайство об отстранении от должности», — сказала представитель суда.
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По ее словам, ходатайство УФСБ планируется рассмотреть в ходе заседания суда 29 ноября.
Ранее сообщалось, что задержанный глава ГУ МЧС Саратова вышел на работу.