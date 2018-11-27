Летевший в Шереметьево самолет с 80 людьми вынуждено сел в Казани

В аэропорту Казани вынужденно приземлился пассажирский самолет с 81 человеком на борту, летевший в Москву, сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в приволжской транспортной прокуратуре, инцидент произошел утром 27 ноября из-за проблем с индикацией топлива

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Самолет Embraer 190 авиакомпании «Икар», выполняющий рейс из Орска в Москву, совершил вынужденную посадку. Причиной посадки стала некорректная индикация топлива.

На борту находились пять членов экипажа и 76 пассажиров, никто не пострадал. Пассажиров перерегистрировали на другой рейс, который должен вылететь в ближайший час. Аэропорт прилета сменился с «Шереметьево» на «Домодедово».