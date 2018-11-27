В Кузбассе четыре человека сгорели в жилом доме

В Кемеровской области произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по региону.

Как отмечается, возгорание произошло в частном жилом доме на станции Тутальская в Яшкинском районе.

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По предварительной информации, накануне вечером в доме находились восемь человек. Они употребляли спиртное, а затем легли спать. Один из них проснулся от запаха дыма, разбудил и вывел из здания еще трех человек. Тела остальных обнаружили пожарные.

«В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех человек без видимых признаков насильственной смерти: 73-летней женщины и мужчин 30, 42 и 50 лет», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее под Тамбовом шесть человек погибли при пожаре в частном доме.