В Швейцарии проводится референдум о выплатах «за коровьи рога»

В Швейцарии в воскресенье, 25 ноября, проводится референдум по законодательной инициативе о выплате субсидий фермерам, не удаляющим рога у своих коров и коз, передает швейцарская вещательная компания RTS.

Согласно прогнозам социологов, инициатива «за рогатых коров», вероятно, будет отвергнута.

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Движение в защиту рогов у коров и коз инициировал швейцарский крестьянин, опасающийся, что коровы в естественном виде скоро могут исчезнуть. Фермеры удаляют рога животным, чтобы они занимали меньше места в стойлах, сокращая таким образом издержки. Как отмечается, в настоящее время около 90% швейцарских коров — безрогие.

Ранее швейцарцы высказались на референдуме о проведении в стране Олимпийских игр.