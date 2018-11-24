В ЦОДД прокомментировали сообщения о якобы обрушившемся бизнес-центре в Москве

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В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) прокомментировали сообщения о якобы обрушившемся бизнес-центре «Северянин» в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, сведений о падении здания на дорогу в центр не поступало.

Уточняется, что движение транспорта в районе улицы Красная Сосна на северо-востоке Москвы, где якобы обрушился бизнес-центр свободно.

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«Проезжая часть свободна, затруднений нет», — добавил представитель организации.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что в центре Москвы обрушился бизнес-центр. Позднее телеканал НТВ опубликовал кадры с места события.