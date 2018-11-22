В результате аварии с автобусом в Турции погибли семь человек

В провинции Малатья в центральной части Турции произошла авария с рейсовым автобусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное издание Hurriyet.

Как отмечается, в результате инцидента погибли семь человек, еще пятнадцать получили ранения.

Согласно имеющейся информации, авария произошла на трассе Даренде — Малатья.

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Сообщается, что водитель потерял контроль над автобусом по неизвестной причине. В результате машина съехала на обочину и перевернулась.

Подчеркивается, что пострадавшие доставлены в больницу. По факту произошедшего ведется следствие.

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