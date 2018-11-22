Россияне рассказали, насколько они счастливы
Большинство жителей России, 84%, чувствуют себя счастливыми, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые передает ТАСС.
Социологи отметили, что люди с хорошим, по их мнению, достатком более счастливы (94%), в то время как жалующиеся на материальное положение менее оптимистичны (66%).
По данным опроса, наибольшее количество людей радует семья (33%), а на втором месте по причинам счастья — хорошее состояние здоровья (21%). Также значительное количество опрошенных счастливы из-за семьи и работы (15%).
«Первую строчку в списке причин, заставляющих чувствовать себя несчастными, занимают материальные трудности (12%)», — говорится в отчете.
Также россиян расстраивают «плохое положение дел в стране» (9%) и задержки выплаты зарплаты (5%).
В телефонном опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.
Ранее россияне назвали объединяющие страну фильм, салат, песню и книгу.