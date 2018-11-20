СК сообщил подробности о смерти мужчины на взлетной полосе в Шереметьево

Следственный комитет устанавливает обстоятельства смерти 25-летнего мужчины на взлетной полосе аэропорта »Шереметьево», передает РИА «Новости».

«Следователи выясняют обстоятельства происшествия в столичном аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, сегодня около 20.10 на взлетной полосе при взлете самолета Боинг 737 сообщением «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина», — сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что на месте ведет работу следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что стала известна личность погибшего на ВПП в «Шереметьево».