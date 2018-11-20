Опубликовано видео задержания члена банды Басаева в Москве

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Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания в Москве боевика Хазваха Черхигова, из группировки Шамиля Басаева, который подозревается в участии в теракте в городе Буденновск 23 года назад, передает телеканал «Звезда».

Видеоролик длится 28 секунд. Черхигов представляется, после чего называет причину своего задержания, приводятся архивные кадры.

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Ранее сообщалось, что в Москве задержали члена банды Басаева за теракт в Буденновске.

В июне 1995 года крупный отряд боевиков под руководством Шамиля Басаева и Абу Мовсаева напал на город Буденновск Ставропольского края. Террористы захватили в заложники более 1,6 тыс. жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу. 17 июня российский спецназ предпринял попытку пойти на штурм больницы. Тогда погибли 129 человек, среди них 18 милиционеров и 17 военнослужащих, 415 человек получили огнестрельные ранения.