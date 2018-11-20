В Пермском крае возбудили уголовное дело после гибели шести человек при пожаре

Следственный Комитет возбудил уголовное дело после гибели шести человек при пожаре в жилом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК по Пермскому краю.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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«При осмотре тел на месте видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в жилом доме в Пермском крае погибли шесть человек, в том числе полуторагодовалый ребенок.