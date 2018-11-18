В Адыгее отреагировали на данные о происхождении смертницы в Грозном

Устроившая взрыв в Грозном уроженка Адыгеи никогда не жила в республике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя местного МВД.

Он добавил, что девушка только получила местное свидетельство о рождении.

«Она в Адыгее никогда не проживала. Была проездом, поездом. Получила только свидетельство о рождении», — сказали в ведомстве.

Ранее Следственный комитет подтвердил, что устроившей взрыв у КПП в Чечне женщиной оказалась 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова.