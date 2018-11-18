Радикалы напали на канадского фотографа на марше в поддержку трансгендеров в Киеве

В Киеве радикалы напали на канадского фотографа Майкла Колборна, который снимал марш в защиту прав трансгендерных людей, сообщает РИА «Новости».

По словам журналиста, сначала у него возникла словесная перепалка с двумя мужчинами, когда он вел фотосъемку вблизи Владимирского собора.

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«В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой — применил газовый баллончик. После этого нападавшие скрылись», — рассказали в полиции.

Полиция возбудила дело по статье «хулиганство».

Ранее сообщалось, что в ходе марша пострадали два человека.