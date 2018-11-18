СК возбудил уголовное дело после взрыва на КПП в Чечне

По факту взрыва, устроенного смертницей на КПП в Старопромысловском районе Грозного, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета (СК) России по республике.

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел 17 ноября примерно в 16.00 по московскому времени.

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Подчеркивается, что следствие квалифицировало произошедшее как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.

На данный момент ведется расследование обстоятельств инцидента. Отмечается, что личность женщины установлена, однако детали пока не раскрываются. Известно, что смертнице было 25 лет.

Ранее сообщалось, что следователи осматривают место взрыва у КПП в Грозном.