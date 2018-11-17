Стали известны подробности о пожаре на НПЗ в Москве
По предварительным данным при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Капотне в Москве пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперштаба на месте ЧС.
«Наращивается группировка. Число пожарных расчетов планируется довести до 50 единиц», — отметил он.
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В Министерстве энергетики России заявили, что угрозы населению и экологии из-за возгорания на НПЗ в Москве нет.
Ранее сообщалось, что в Москве загорелся нефтеперерабатывающий завод.