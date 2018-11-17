Стали известны подробности о пожаре на НПЗ в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/477/10307477/upload-RTX2RX6K-pic905-895x505-74710.jpg">

По предварительным данным при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Капотне в Москве пострадавших нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперштаба на месте ЧС.

«Наращивается группировка. Число пожарных расчетов планируется довести до 50 единиц», — отметил он.

Реклама

В Министерстве энергетики России заявили, что угрозы населению и экологии из-за возгорания на НПЗ в Москве нет.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся нефтеперерабатывающий завод.