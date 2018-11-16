Источник сообщил об обысках в ячейке «Свидетелей Иеговы» в Крыму

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По словам источника в правоохранительных структурах, в городе Джанкой в Крыму прошли обыски дома у участников ячейки организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».

«Прошли обыски в домах, где проживают участники ячейки запрещенной организации «Свидетели Иеговы». Несколько человек вызваны на допрос», — сообщил источник.

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Он отметил, что участники ячейки могли иметь тесные связи со спецслужбами на Украине.

Ранее сообщалось, что в Уфе арестовали организатора центра «Свидетелей Иеговы».

«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.