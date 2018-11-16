Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 60

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Число жертв лесных пожаров на севере Калифорнии достигло 63, более 630 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Voice of America.

Также трое погибли на юге штата, в общей сложности жертвами пожаров стали 66 человек.

По данным местных властей, экстренным службам удалось потушить около 40% пожаров. Отмечается, что в этом им помогает похолодание. Также сообщается, что от пожаров пострадало около 570 кв. км.

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Подчеркивается, что лесные пожары полностью уничтожили город Парадайс.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует посетить пострадавший от лесных пожаров штат Калифорния.