Глава МВД Чехии обсудил с премьером якобы незаконный вывоз его сына в Крым

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Председатель Чешской демократической партии и министр внутренних дел Ян Гамачек провел встречу с премьер-министром страны Андреем Бабишем, передает Radio Praha.

В ходе встречи они обсуждали обстоятельства пребывания сына премьера в Крыму якобы против собственной воли.

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Отмечается, что глава МВД выразил желание подробнее ознакомиться с ситуацией.

Ранее сын премьер-министра Чехии рассказал, что был силой увезен в Крым.