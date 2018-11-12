Сербская церковь выступила против снятия анафемы с Филарета и Макария

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Архиерейский собор Сербской православной церкви (СПЦ) счел канонически необоснованным решение Константинопольского патриархата о снятии анафемы с глав неканонических Киевского патриархата Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария. Заявление было опубликовано на сайте СПЦ.

Собор подчеркнул, что сожалеет о данном решении Константинополя и считает данное решение необязательным для СПЦ.

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«Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем остальным автокефальным православным церквям рассмотреть вопрос автокефалии и вопрос о православной диаспоре как можно скорее на Всеправославном совете, чтобы подтвердить и укрепить соборность и единство православной церкви и в будущем избежать соблазнов, которые сейчас встали перед святым православием», — говорится в заявлении.

В тексте отмечается, что сербские архиепископы не признают реабилитацию Макария и Филарета, а также их последователей, а потому не принимают и литургическое и каноническое общение с ними.

Ранее сообщалось, что финская церковь не согласилась со словами Порошенко об автокефалии УПЦ.