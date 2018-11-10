Kleine Zeitung: австрийского полковника арестовали по подозрению в шпионаже на Россию

Прокурор Роберт Хольцляйтнер заявил, что австрийские власти арестовали отставного полковника, которого подозревают в шпионской деятельности в пользу России. Об этом сообщает Kleine Zeitung.

По словам прокурора, подозреваемый был арестован ночью. Делом отставного полковника займется прокуратура Зальцбурга.

Реклама

Подробностей задержания издание не приводит.

Ранее Die Presse сообщало, что подозреваемый в шпионаже австрийский военный дал признательные показания. По словам военного, он получил за передачу секретных сведений российской стороне €300 тыс. и якобы занимался шпионажем 20 лет. В российском пососльстве в Австрии эти сообщения комментировать отказались.