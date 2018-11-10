СМИ узнали детали покушения на Макрона

Злоумышленники, планировавшие атаку на президента Франции Эммануэля Макрона признались, что хотели использовать нож. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французский телеканал France 2.

По словам источников в полиции, четверо из шести задержанных признали свою вину в подготовке покушения. Они заявили, что планировали устроить атаку с ножом 7 ноября, когда Макрон должен был принимать участие в мероприятиях в городе Шарлевиль-Мезьер.

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Отмечается, что на допросе задержанные назвали имя заказчика покушения — им оказался 62-летний бизнесмен. В его машине нашли нож, который, как предполагается, должны были использовать при атаке.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали планировавших нападение на Макрона.