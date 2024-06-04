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В России сбили 18 снарядов HIMARS и «Ольха» за сутки

Минобороны: силы ПВО сбили 18 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха»

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РИА Новости

Российские средства ПВО сбили 18 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, были уничтожены две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также 41 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Незадолго до этого средства противовоздушной обороны России за прошедшие сутки сбили два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ВСУ регулярно атакуют российские регионы при помощи беспилотников. Так, 3 июня около дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) четыре украинских беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области.

На следующий день появилась информация, что в Белгороде во время ракетной опасности старшая по дому не пустила в подъезд детей.

Ранее жители Белгорода спустились в укрытие и встретились с депутатом Госдумы.

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