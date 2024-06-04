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В Германии заявили, что Путин добьется поставленных целей на Украине

Историк Баберовски: в конце концов Путин добьется поставленных целей на Украине

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Александр Щербак/РИА Новости

Немецкий историк, профессор Берлинского университета имени Гумбольдта Йорг Баберовски заявил, что Украине не удастся одержать победу в военном конфликте с Россией, а Владимир Путин в конечном итоге добьется поставленных целей в ходе СВО. Его слова приводит Der Spiegel.

По словам ученого, Киеву не удастся победить в военном отношении из-за нехватки людей и зависимости от помощи стран Запада. Поставленные системы вооружений необходимо заменять, ремонтировать и снабжать боеприпасами, что союзники Украины вряд ли будут делать в долгосрочной перспективе, указал Баберовски.

«Он [Путин] не проиграет эту войну <…>. Я не понимаю, почему немецкая общественность говорит о поставках оружия, а не о том, что нужно делать после окончания войны. В какой-то момент приходит усталость от войны. Я боюсь, что Путин будет использовать ее в своих целях. В конце концов он получит то, что просит», — заявил Баберовски.

До этого профессор университета Корка Джеффри Робертс заявил, что конфликт на Украине близится к завершающему этапу. По его словам, у Киева нет шансов на победу, а Вооруженным силам Украины (ВСУ) удастся продержаться еще некоторое время из-за помощи со стороны Запада. Тем не менее, ВСУ будут нести большие потери в живой силе и отступать по всей линии соприкосновения, указал Робертс.

Ранее стали известны дальнейшие планы Байдена по конфликту на Украине.

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