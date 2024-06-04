МИД РФ прокомментировал отношение талибов к женщинам

Директор второго азиатского департамента МИД РФ Замир Кабулов заявил, что России не нравится отношение Талибана (организация запрещена в России) к женщинам и некоторые другие аспекты этого режима. Его слова приводит РБК.

Дипломат подчеркнул, что «нынешние власти Афганистана контролируют территорию этой страны и являются суверенным руководством», а потому Российская Федерация должна учитывать их суверенные права.

«Да, нам не нравится их отношение к обучению, работе женщин и девушек. Мы бы хотели, чтобы этот вопрос был урегулирован так, как мы это видим и многие другие страны», — подчеркнул дипломат.

При этом Кабулов отметил, что талибы также могут быть недовольны устройством других государств, но воздерживаются от требований к них. По его словам, Россия также руководствуется принципом невмешательства во внутренние дела и продвигает свою позицию по вопросу о положении женщин в Афганистане как условие, а как пожелание.

До этого сообщалось, что талибы будут публично забивать женщин камнями за прелюбодеяние.

В марте 2022 года талибы запретили ученицам средней и старшей школы посещать уроки, в декабре 2022 году запрет распространился и на начальные школы.

Женщинам запрещено присутствовать в вузах как для получения образования, так и в качестве преподавательниц. С мая 2022 года в Афганистане введено обязательное ношение хиджаба. Также афганским женщинам запрещено посещать парки Кабула. Женщины в стране полностью отстранены от работы в международных организациях и НПО.

Ранее Путин заявил о важности выстраивания отношения с Талибаном.