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Футболисту «Рубина» назначили наказание за шутку про деньги

Футболисту «Рубина» Безруков дисквалифицирован на три месяца условно за шутку

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Александр Вильф/РИА Новости

Футболист казанского «Рубина» Руслан Безруков условно дисквалифицирован на три месяца за шутку про деньги, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Также футболист оштрафован на 100 тысяч рублей.

После победы клуба из столица Татарстана» над петербургским «Зенитом» пошутил, что казанцы ждут от «Краснодара» «денежки на карту». Матч состоялся 24 апреля.

«Рубин» принес извинения за поведение футболиста. В «Рубине» согласились с тем, что даже намеки на нарушение правил fair play недопустимы. Члены комитета по этике выявили нарушение этических норм в этом высказывании», — сказал председатель комитета по этике Андрей Стукалов.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге сезона-2023/24 решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее Генпрокуратура начала проверку по поводу высказывания игрока «Рубина» Безрукова.

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