Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что киевские власти готовили провокацию в Херсоне. Его слова передает РИА Новости.

По словам Кастюкевича, даже так называемые «ждуны» в Херсоне начали отрицательно относиться к киевским властям после того, как узнали о готовящейся провокации.

«Херсонцы мне как родственники. Они говорят, что сейчас ненавидят киевскую хунту даже те, кого раньше называли ждунами и кастрюлями. Люди ждут российских военных как единственных настоящих защитников. Других для них просто не существует», — пояснил сенатор.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что в Кремле не исключают, что украинские власти могут пойти на создание «новой Бучи» и инсценировать уничтожение мирных жителей с целью провокации.

Представители пророссийского подполья города рассказали РИА Новости, что украинские власти собираются инсценировать поражение мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях Херсона якобы ракетными ударами ВС РФ.

Ранее в Кремле отреагировали на слухи о подготовке Киевом «новой Бучи».