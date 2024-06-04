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В Совфеде рассказали о подготовке провокации со стороны Киева в Херсоне

Сенатор Кастюкевич рассказал, как киевские власти готовили провокацию в Херсоне

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РИА «Новости»

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что киевские власти готовили провокацию в Херсоне. Его слова передает РИА Новости.

По словам Кастюкевича, даже так называемые «ждуны» в Херсоне начали отрицательно относиться к киевским властям после того, как узнали о готовящейся провокации.

«Херсонцы мне как родственники. Они говорят, что сейчас ненавидят киевскую хунту даже те, кого раньше называли ждунами и кастрюлями. Люди ждут российских военных как единственных настоящих защитников. Других для них просто не существует», — пояснил сенатор.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что в Кремле не исключают, что украинские власти могут пойти на создание «новой Бучи» и инсценировать уничтожение мирных жителей с целью провокации.

Представители пророссийского подполья города рассказали РИА Новости, что украинские власти собираются инсценировать поражение мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях Херсона якобы ракетными ударами ВС РФ.

Ранее в Кремле отреагировали на слухи о подготовке Киевом «новой Бучи».

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