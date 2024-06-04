Россиянка продала своего ребенка за 100 тысяч рублей и получила условный срок

Девушку из Ингушетии оставили на свободе после продажи ребенка, сообщили в республиканском следкоме.

В октябре 2022 года 22-летняя жительница Назрани продала своего новорожденного ребенка 57-летней женщине. Известно, что за младенца его мать получила 100 тыс. рублей и стала фигуранткой дела о купле-продаже человека, находящегося в беспомощном состоянии.

Суд признал подсудимую виновной, ей было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Покупательницу живого товара также судили, ее дело было выделено в отдельное производство.

В конце мая стало известно, что жительницу республики посадили на три года за продажу родного ребенка.

Ранее жительница Краснодара оставила на улице дочь с инвалидностью в надежде, что ее заберет бывший муж.