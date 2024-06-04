ВСУ ударили по электроподстанции «Каменка» в Запорожской области

Более 11 тыс. абонентов остались без электричества в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по электроподстанции «Каменка» в Запорожской области. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Без электричества остались жители части Каменки-Днепровской и других сел в регионе. Однако из местных жителей никто не пострадал.

Он пояснил, что от удара трансформатор получил повреждения. Специалисты ликвидируют последствия и занимаются восстановлением критической инфраструктуры, заключил Рогов.

До этого в Херсонской области Вооруженные силы Украины обстреляли с помощью дронов скорую помощь и автомобили жителей. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко отметил, что карета скорой помощи сгорела дотла. Председатель пообещал заменить машину в кратчайшие сроки и добавил, что бригады продолжают помогать людям.

Ранее сообщалось, что ВСУ усилили обстрелы района Каховского водохранилища.