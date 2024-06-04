Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Индии разбился истребитель Су-30МКИ

Индийский истребитель Су-30МКИ разбился в штате Махараштра

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Махараштра, летчики успели катапультироваться, но получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что авария произошла во время испытательного полета после капитального ремонта в компании Hindustan Aeronautics Limited.

Незадолго до этого сообщалось, что обломки пропавшего восемь лет назад самолета Ан-32 ВВС Индии были обнаружены у индийского побережья на глубине более трех километров.

Самолет пропал над Бенгальским заливом 22 июля 2016 года в ходе боевого задания. На его борту находились 29 человек. Крупномасштабные поисково-спасательные операции не помогли тогда обнаружить ни пропавшего персонала, ни обломков самолета.

В начале года представитель Военно-морских сил (ВМС) Индии командующий Вивек Мадхвал сообщил об освобождении экипажа сухогруза Lila Norfolk, который накануне был захвачен пиратами у побережья Сомали.

Ранее в Индии врачи спасли жизнь ребенку на борту самолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами